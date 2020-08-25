Главу белорусской церкви отправили в отставку

Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел освобожден от должности, пишет РБК.

Он назначен главой Кубанской митрополии, где заменит умершего после заражения COVID-19 митрополита Исидора.

Новым экзархом Белоруссии назначен епископ Вениамин, он также продолжит руководить Борисовской епархией, которой и ранее управлял.

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Митрополит Павел занимал пост главы Белорусской православной церкви с 2013 года. В середине августа митрополит Павел обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие, позднее он посещал в больнице людей, пострадавших во время акций протеста, и призывал их не падать духом, напоминает агентство.
Епископу Вениамину 51 год. Он закончил Минскую духовную семинарию и Минскую духовную академию, епископом Борисовским стал в 2010 году, передает RT.

Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда после голосования на президентских выборах было объявлено о победе на них правящего страной с 1994 года Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Первые несколько дней протесты жестоко подавлялись, были задержаны около семи тысяч манифестантов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в эфире НСН заявил, что майданная история для Белоруссии - пройденный этап.

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ФОТО: РИА Новости
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