Главу белорусской церкви отправили в отставку

Митрополит Павел занимал пост главы Белорусской православной церкви с 2013 года. В середине августа митрополит Павел обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие, позднее он посещал в больнице людей, пострадавших во время акций протеста, и призывал их не падать духом, напоминает агентство.

Епископу Вениамину 51 год. Он закончил Минскую духовную семинарию и Минскую духовную академию, епископом Борисовским стал в 2010 году, передает RT.

Напомним, массовые акции протеста в Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда после голосования на президентских выборах было объявлено о победе на них правящего страной с 1994 года Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Первые несколько дней протесты жестоко подавлялись, были задержаны около семи тысяч манифестантов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в эфире НСН заявил, что майданная история для Белоруссии - пройденный этап.

