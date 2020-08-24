Хотели поиздеваться над Лукашенко. Военный эксперт о шариках с «ядом»
Военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире НСН объяснил, почему в Минске придают такое значение истории с шариками.
Взрывчатые или ядовитые вещества могли быть в зонде из восьми воздушных шариков, которые запустили в Белоруссию со стороны Литвы. Об этом, как передает «Интерфакс», заявило Минобороны Белоруссии.
Военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире НСН выразил сомнение в заявлении белорусских военных.
«Сейчас никто таких вещей не делает. Но мало ли что может прийти в голову кому-нибудь», - сказал Литовкин.
Он объяснил, почему в Минске придают такое значение истории с шариками. «Ситуация в Белоруссии напряженная сегодня. Деструктивные действия польского и литовского руководства очевидны, поэтому военные нервничают. Тем более, что Батька их накачивает там. Это повышает нервное состояние любого военнослужащего. Безусловно, они реагируют остро на такие явления, как запуск этих шаров. Мы помним, как шведы через ту же Литву запускали шары с плюшевыми мишками. В одном случае плюшевые мишки выступили как издевательство над системой противовоздушной обороны. Теперь попытка еще раз поиздеваться и над ПВО, и над руководством Белоруссии», - пояснил эксперт.
По его мнению, если организаторы запуска зонда пытались поиздеваться над Лукашенко, то им это удалось. «Смотря какие цели преследовала эта провокация. Если позлить, то удалась. А если более серьезные имела цели, то, может, и не удалась», - заключил Литовкин.
Напомним, накануне ВВС и силы ПВО Белоруссии в районе населённого пункта Волковщина уничтожили запущенный со стороны Литвы зонд из восьми воздушных шаров с символикой протеста против Лукашенко.
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