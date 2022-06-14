Глава ВТБ заявил о «холодной войне 2.0»

«Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок необходимо заслужить хорошим поведением — то есть "игрой по правилам"» — сказал он.

Как отметил банкир, после распада СССР Россия вступила в игру под названием «глобализация». Костин напомнил, что в 2014 году отечественные банки были отрезаны от западных рынков капитала, а ряд из них отключили от международных платежных систем.

Напомним, американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ограничил услуги для российских и белорусских клиентов. Им перестала быть доступна опция по открытию новых позиций с ценными бумагами Евросоюза.

