Глава ВТБ заявил о «холодной войне 2.0»

Новые антироссийские ограничения, введенные западными странами будут действовать долго, поэтому банковскому сектору России следует продолжать девалютизацию балансов, сообщает РБК со ссылкой на председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

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«Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок необходимо заслужить хорошим поведением — то есть "игрой по правилам"» — сказал он.

Как отметил банкир, после распада СССР Россия вступила в игру под названием «глобализация». Костин напомнил, что в 2014 году отечественные банки были отрезаны от западных рынков капитала, а ряд из них отключили от международных платежных систем.

Напомним, американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ограничил услуги для российских и белорусских клиентов. Им перестала быть доступна опция по открытию новых позиций с ценными бумагами Евросоюза.

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ТЕГИ:Санкции Против РоссииБанкиВТБКонстантин Костин
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