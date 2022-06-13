Американский брокер IBKR ограничений сервис для клиентов из РФ и Белоруссии
Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) ограничил услуги для российских и белорусских клиентов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что россиянам и белорусам перестала быть доступна опция по открытию новых позиций с ценными бумагами Евросоюза.
В организации пояснили, что это связано с тем, что правительства стран ЕС и других стран ввели определенные санкции после обострения конфликта на территории Украины. Ограничения, в частности, включают запрет продажи или передачи ценных бумаг ЕС, выпущенных после 12 апреля 2022 года, гражданам России или Белоруссии.
Отмечается, что также были отключены от услуги юридические лица, размещенных на территории двух
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