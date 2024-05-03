В Кремле назвали прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по России

Россия рассматривает заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины применять британские вооружения для ударов по РФ как прямую эскалацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в Кремле видят «вербальную эскалацию» на разных уровнях, в том числе со стороны официальных представителей и глав государств.

«Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для... всей архитектуры европейской безопасности», — указал Песков.

Ранее Кэмерон заявил, что у Киева есть право наносить удары британским оружием по целям внутри РФ, пишет RT.

