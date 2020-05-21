Гибель украинского полковника в Донбассе связали с националистами

Такую точку зрения высказал эксперт Луганской Народной Республики(ЛНР), подполковник запаса Народной милиции Андрей Марочко.



Он заявил в интервью РИА ФАН, что между украинскими военными и националистами часто происходят стычки, при этом Национальная полиция особенно не дружит с радикалами.



Ранее украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН заявил, что гибель Губанова может привести к срыву переговоров по линии разграничения и отводу войск в Донбассе.



Полковник и трое его подчиненных получили осколочные ранения в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области. Губанов от ранений скончался, остальные военнослужащие попали в госпиталь, отмечает Ura.ru

