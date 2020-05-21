Гибель украинского полковника в Донбассе связали с националистами

Погибший в Донбассе командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1», полковник Сергей Губанов мог стать жертвой разборок с украинскими националистами.

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Такую точку зрения высказал эксперт Луганской Народной Республики(ЛНР), подполковник запаса Народной милиции Андрей Марочко.

Он заявил в интервью РИА ФАН, что между украинскими военными и националистами часто происходят стычки, при этом Национальная полиция особенно не дружит с радикалами.

Ранее украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН заявил, что гибель Губанова может привести к срыву переговоров по линии разграничения и отводу войск в Донбассе.

Полковник и трое его подчиненных получили осколочные ранения в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области. Губанов от ранений скончался, остальные военнослужащие попали в госпиталь, отмечает Ura.ru

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ФОТО: facebook.com/UA.National.Police
ТЕГИ:СмертьЛНРДонбасс
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