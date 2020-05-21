В Донбассе погиб высокопоставленный украинский силовик

В Луганской области при выполнении служебного задания погиб командир украинского батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» - полковник Сергей Губанов. Об этом сообщили в пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что полковник и трое его подчиненных получили осколочные ранения накануне вечером в районе населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района.

Губанов от полученных ранений скончались, другие военнослужащие были доставлены в госпиталь.

Накануне сообщалось, что вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) были приведены в повышенную боевую готовность из-за участившихся обстрелов с украинской стороны, передает Ura.ru. На аналогичные меры пошли и власти Донецкой народной республики.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что у него есть планы «В» и «С» по Донбассу, но он не хотел бы прибегать к ним, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: facebook.com/UA.National.Police
ТЕГИ:ЛНРВойнаДонбасс
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