В Донбассе погиб высокопоставленный украинский силовик

Отмечается, что полковник и трое его подчиненных получили осколочные ранения накануне вечером в районе населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района.



Губанов от полученных ранений скончались, другие военнослужащие были доставлены в госпиталь.



Накануне сообщалось, что вооруженные силы Луганской народной республики (ЛНР) были приведены в повышенную боевую готовность из-за участившихся обстрелов с украинской стороны, передает Ura.ru. На аналогичные меры пошли и власти Донецкой народной республики.



Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что у него есть планы «В» и «С» по Донбассу, но он не хотел бы прибегать к ним, передает «Свободная пресса».

