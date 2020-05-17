Зеленский меняет стратегию по Донбассу

Украинский лидер Владимир Зеленский решил поменять изменил стратегию по возвращению Донбасса. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина.

Депутат считает, что Зеленский решил поменять стратегию в отношении Донбасса, которую принял его предшественник Петр Порошенко. Действующий президент полагает, что она не работает и стремится придать более официальный статус украинским делегатам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

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По мнению Бардиной, Украина начала выполнять Минские договоренности.

«На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства», — цитирует Газета.ru Бардинe.

Организацию выборов на территориях ДНР и ЛНР Украина предполагает только после того, как начнет контролировать границу.

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал НСН, почему Киев не собирается вести переговоры с нынешними представителями самопровозглашённых республик Донбасса.

«Киев всячески пытается выскочить из подписанных ранее соглашений, для того, чтобы Россия выглядела как агрессор. Собственно, это цель всего конфликта на Донбассе – представить Россию агрессором. И либо Россия бросила бы соотечественников на Донбассе и получила бы кризис внутри страны, либо она должна была защитить республики и тогда бы её обвинили как агрессора», - добавил Олег Царёв.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаВойна В ДонбассеДонбассВладимир Зеленский
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