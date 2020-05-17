Зеленский меняет стратегию по Донбассу

По мнению Бардиной, Украина начала выполнять Минские договоренности.

«На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства», — цитирует Газета.ru Бардинe.

Организацию выборов на территориях ДНР и ЛНР Украина предполагает только после того, как начнет контролировать границу.

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв рассказал НСН, почему Киев не собирается вести переговоры с нынешними представителями самопровозглашённых республик Донбасса.

«Киев всячески пытается выскочить из подписанных ранее соглашений, для того, чтобы Россия выглядела как агрессор. Собственно, это цель всего конфликта на Донбассе – представить Россию агрессором. И либо Россия бросила бы соотечественников на Донбассе и получила бы кризис внутри страны, либо она должна была защитить республики и тогда бы её обвинили как агрессора», - добавил Олег Царёв.

