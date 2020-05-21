Политолог: Гибель украинского силовика в Луганске может стать «черным лебедем»

«Были ведь такие случаи, когда высокопоставленные военные люди гибли. Но есть ведь и план, который был представлен в Соединенных Штатах Америки по освобождению этой оккупированной части Донецкой, Луганской областей – освобождать частично городами. Эта гибель может свидетельствовать о том, что полностью могут быть сорваны эти переговоры, линии по разграничению, по отводу войск. То есть после этого могут выйти на переднюю линию боевые подразделения с украинской стороны. В любом случае, должно наступить возмездие, должны быть ликвидированы какие-то лидеры. Для Зеленского это серьезный вызов – усилить радикальное крыло и в армии, и в нацгвардии, и в полиции, и в политике. То есть украинский президент должен сыграть либо на опережение, либо его сочтут ренегатом. Если будет официальное заявление, что план провалился, то начнутся решительные действия по уничтожению анклава. А Владимир Путин не может предпринимать каких-либо активных действий, потому что тогда это будет открытое вмешательство в дела суверенной Украины, а у него и так очень тяжелая ситуация из-за коронавируса, из-за цен на нефть, международной изоляции. Так что это может привести к существенной радикализации, Зеленский должен или возглавить процесс агрессивного поведения, или он будет уничтожен и сметен. Смерть командира может стать взрывателем, "черным лебедем"», – прокомментировал эксперт.

Накануне власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность в связи с эскалацией обстрелов со стороны украинских силовиков.

