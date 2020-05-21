Политолог: Гибель украинского силовика в Луганске может стать «черным лебедем»
Украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предположил, что последствия гибели полковника в Луганской области во многом зависят от действий президента Владимира Зеленского.
В Луганской области при выполнении служебного задания погиб командир украинского батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» – полковник Сергей Губанов. Накануне он вместе с тремя подчиненными получили осколочные ранения в районе населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района. От полученных травм Губанов скончался, остальные были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-служба Национальной полиции Украины.
Украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предположил, что гибель полковника может стать «черным лебедем». Исход события, по его мнению, во многом зависит от действий украинского лидера Владимира Зеленского.
«Были ведь такие случаи, когда высокопоставленные военные люди гибли. Но есть ведь и план, который был представлен в Соединенных Штатах Америки по освобождению этой оккупированной части Донецкой, Луганской областей – освобождать частично городами. Эта гибель может свидетельствовать о том, что полностью могут быть сорваны эти переговоры, линии по разграничению, по отводу войск. То есть после этого могут выйти на переднюю линию боевые подразделения с украинской стороны. В любом случае, должно наступить возмездие, должны быть ликвидированы какие-то лидеры. Для Зеленского это серьезный вызов – усилить радикальное крыло и в армии, и в нацгвардии, и в полиции, и в политике. То есть украинский президент должен сыграть либо на опережение, либо его сочтут ренегатом. Если будет официальное заявление, что план провалился, то начнутся решительные действия по уничтожению анклава. А Владимир Путин не может предпринимать каких-либо активных действий, потому что тогда это будет открытое вмешательство в дела суверенной Украины, а у него и так очень тяжелая ситуация из-за коронавируса, из-за цен на нефть, международной изоляции. Так что это может привести к существенной радикализации, Зеленский должен или возглавить процесс агрессивного поведения, или он будет уничтожен и сметен. Смерть командира может стать взрывателем, "черным лебедем"», – прокомментировал эксперт.
Накануне власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели свои воинские подразделения в полную боевую готовность в связи с эскалацией обстрелов со стороны украинских силовиков.
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