Захарова: Россия готова отреагировать на любой сценарий вокруг Приднестровья

Москва внимательно наблюдает за развитием событий вокруг Приднестровья. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, Россия готова отреагировать на любой сценарий «надлежащим образом».

«В том числе самый неблагополучный, неблагоприятный сценарий», - заключила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что всё, что связано с Приднестровьем, является предметом особой озабоченности российских властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД России
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