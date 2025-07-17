Захарова: Россия готова отреагировать на любой сценарий вокруг Приднестровья
17 июля 202517:38
Москва внимательно наблюдает за развитием событий вокруг Приднестровья. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Россия готова отреагировать на любой сценарий «надлежащим образом».
«В том числе самый неблагополучный, неблагоприятный сценарий», - заключила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что всё, что связано с Приднестровьем, является предметом особой озабоченности российских властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru