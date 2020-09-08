Германия вынесла вопрос о «Северном потоке-2» на уровень ЕС из-за дела Навального
Представитель российского МИДа назвала поведение Берлина в инциденте с Алексеем Навальным «блефом». Не выйдет ли это боком?
Решение о судьбе почти достроенного газопровода «Северный поток-2» в контексте дела Навального будет носить общеевропейский характер. С таким заявлением выступила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, доказано, что Алексей Навальный был «отравлен», в связи с этим необходима общеевропейская реакция.
Врачи берлинской клиники Charite, куда Навального доставили через два дня после госпитализации в Омске, выявили признаки отравления пациента. 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на результаты экспертизы лаборатории бундесвера, заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
Как следует из комментария для СМИ представителя партии Христианско-демократический союз, Меркель пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы затрагивать проект «Северный поток-2». Европа озвучит свою общую реакцию по этому поводу после того, как получит объяснения от России.
Объяснения пока дают все те же омские врачи, придерживаясь первоначальной версии, согласно которой, отравления на момент госпитализации в Омске у Навального не было. Причем, токсикология была главной версией в ходе масштабной проверки его состояния, однако не подтвердилась, заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. По его словам, было проведено «восемь консилиумов, 60 биохимических исследований, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики».
Ранее представитель столичного НИИ имени Склифосовского отмечал, что проведенный в институте анализ биологических жидкостей Навального не выявил следов ядов, в том числе отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относится «Новичок».
«Это метаболическая кома, случившаяся в результате нарушения обмена веществ», - заключил Сабаев.
Первоначально объявленный омскими врачами диагноз звучал как «нарушение углеводного обмена на фоне панкреатита».
В связи с ситуацией вокруг Алексея Навального в российский МИД вызван посол Германии в Москве, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, Москва ожидает от Берлина результаты лабораторных исследований бундесвера, а также «некие свидетельства», которые есть у МИД ФРГ. Поведение германской стороны Захарова назвала «блефом», нацеленным на обслуживание «грязной политической возни».
Тут вспоминается, что «Северный поток-2» в репликах канцлера ФРГ как вариант реакции на инцидент с Навальным стал фигурировать после публикации беседы «Майка» и «Ника», якобы перехваченной белорусскими спецслужбами, тогда как ранее Меркель призывала не увязывать достройку газопровода с предполагаемым отравлением блогера. С «блефом» тоже может получиться неудобно, как, например, с постом в фейсбуке про стулья президента Сербии и Шерон Стоун. Тот скандал целому министру заминать пришлось.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 099 / сут.
Умерли
17 993+122 / сут.
Выздоровели
850 тыс.+6 772 / сут.
- Украина откажется от российской вакцины от COVID-19
- Ношение масок в общественных местах Турции стало обязательным
- Замминистра энергетики РФ задержан по подозрению в мошенничестве
- Лукашенко: Если Беларусь «рухнет», Россия станет следующей
- Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru