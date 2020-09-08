Германия вынесла вопрос о «Северном потоке-2» на уровень ЕС из-за дела Навального

Врачи берлинской клиники Charite, куда Навального доставили через два дня после госпитализации в Омске, выявили признаки отравления пациента. 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на результаты экспертизы лаборатории бундесвера, заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Как следует из комментария для СМИ представителя партии Христианско-демократический союз, Меркель пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы затрагивать проект «Северный поток-2». Европа озвучит свою общую реакцию по этому поводу после того, как получит объяснения от России.

Объяснения пока дают все те же омские врачи, придерживаясь первоначальной версии, согласно которой, отравления на момент госпитализации в Омске у Навального не было. Причем, токсикология была главной версией в ходе масштабной проверки его состояния, однако не подтвердилась, заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. По его словам, было проведено «восемь консилиумов, 60 биохимических исследований, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики».