Лукашенко ответил Германии за Россию по Навальному

Если Лукашенко такое сказал, значит, у него были на это основания – так прокомментировал реплику белорусского президента о фальсификации отравления Навального директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, нельзя исключать, что ситуация с отравлением Навального могла быть подстроена западными спецслужбами.

В случае ухудшения состояния Алексея Навального Россия не сможет исключить, что это организованная на территории ФРГ провокация, предупредил в свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также указал, что ситуация вокруг Навального происходит на пике напряжения в Белоруссии, с которой у России Союзный договор.

Ну, а поскольку в этой ситуации единственный, кто никак не рискует репутацией, поскольку ее давно нет, это Лукашенко, то на него и была возложена миссия запустить версию о фальшивке в публичное пространство.

