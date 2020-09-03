Лукашенко ответил Германии за Россию по Навальному
Президент Белоруссии назвал фальсификацией историю с отравлением российского оппозиционера
Разъяснения ситуации с отравлением Алексея Навального ядом из группы «Новичок», которых потребовала от России Германия, дал президент Белоруссии.
Он принимал сегодня российского премьера и рассказал тому, что заявления Берлина об отравлении российского оппозиционера – фальсификация. Александр Лукашенко сообщил Михаилу Мишустину о перехвате белорусской военной разведкой разговора Варшавы и Берлина. Интересного, по оценке Лукашенко, разговора, «который отчетливо говорит о том, что это фальсификация».
«Никакого отравления Навального не было», - сказал президент Белоруссии, пообещав передать российской стороне соответствующую запись.
Лукашенко предположил, что группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель и для ее администрации факты, а возможно, и заявление, которое она затем зачитала.
Разговор даже содержит объяснение, зачем понадобилась эта комбинация: «Сделали они это - цитата: «Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси», - пересказал Лукашенко фрагмент перехваченной беседы. И продолжил мысль: «Они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают», - предупредил белорусский президент российского гостя.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Первые два дня оппозиционера лечили в местной больнице, врачи которой не выявили никаких признаков отравления Навального. 22 августа он был доставлен в Германию, где медики берлинской клиники Charite поставили предварительный диагноз «отравление», а военные токсикологи, которым передали на исследование анализы Навального, однозначно указали на отравление Навального ядом группы «Новичок». Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением, в котором назвала Навального «жертвой преступления», которую таким образом пытались заставить замолчать. В заявлении правительства ФРГ говорилось, что от России ждут объяснений ситуации с Навальным, и анонсировался общий с партнерами по ЕС и НАТО ответ на инцидент.
Если Лукашенко такое сказал, значит, у него были на это основания – так прокомментировал реплику белорусского президента о фальсификации отравления Навального директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, нельзя исключать, что ситуация с отравлением Навального могла быть подстроена западными спецслужбами.
В случае ухудшения состояния Алексея Навального Россия не сможет исключить, что это организованная на территории ФРГ провокация, предупредил в свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также указал, что ситуация вокруг Навального происходит на пике напряжения в Белоруссии, с которой у России Союзный договор.
Ну, а поскольку в этой ситуации единственный, кто никак не рискует репутацией, поскольку ее давно нет, это Лукашенко, то на него и была возложена миссия запустить версию о фальшивке в публичное пространство.
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