«Несет отсебятину». Дипломат осудил пост Захаровой про «Основной инстинкт»
Бывший замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН призвал официального представителя МИД РФ согласовывать свои посты в соцсетях с позицией ведомства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила прощения за свой пост с фото президента Сербии Александра Вучича с американским главой Дональдом Трампом во время встречи в США. Дипломат пояснила, что ее сообщение, которое также сопровождалось фотографией сцены «нога на ногу» из фильма «Основной инстинкт», отражал неприятие «высокомерия» американской стороны.
Извинения последовали после дипломатического скандала. Вучич назвал пост Захаровой пошлым и примитивным. В МИД РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Вучичем, в которых они обсудили в том числе переговоры сербского президента с Трампом. Затрагивался ли инцидент с публикацией Захаровой, на сайте российского внешнеполитического ведомства не уточняется.
Однозначно Мария Захарова не должна публиковать подобные посты, в которых высказывает свое личное мнение, заявил в эфире НСН бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
«Ну, она ошиблась. И Лаврову пришлось звонить… Ничего драматичного я в этом не вижу, но если ты работаешь на государство, то надо четко соблюдать государственную линию. А отсебятину не надо нести. Она - выразитель мнения внешней политики нашей страны и никак не меньше, поэтому нужно быть очень аккуратным во всех отношениях. Даже в фейсбуке, потому что она не в личном качестве в нем выступает. Вот когда уйдет на пенсию – пусть публикует все, что хочет. А так она - директор департамента МИД. Захарова, конечно, человек активный, динамичный, но что-то нужно согласовывать, чтобы не происходило подобных неурядиц», - считает собеседник НСН.
Орджоникидзе напомнил, что официальный представитель МИД РФ должна высказывать мнение от имени всего государства, которое должно быть согласовано, и никакие вольности при этом неуместны.
«При мне было столько представителей МИД по СМИ – они всегда мне все показывали. Если я одобрял, то все шло в печать. А самостоятельно – нет. Захарова обязана публиковать то, что ей дают сверху - министр, замминистра. Она всего-навсего выразитель мнения всего МИД, а не своего собственного, как ей кажется. Она не может знать о всех международных проблемах. Замминистра дают заранее заготовленные соответствующими подразделениями материалы. Если он считает, что они слишком сложные и важные, то может даже уточнить у министра. Потому что это позиция МИД от имени нашей страны. Это не просто пошутили, погуляли», - добавил дипломат.
Ранее директор канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич раскритиковал пост Марии Захаровой.
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