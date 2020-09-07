«Несет отсебятину». Дипломат осудил пост Захаровой про «Основной инстинкт»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила прощения за свой пост с фото президента Сербии Александра Вучича с американским главой Дональдом Трампом во время встречи в США. Дипломат пояснила, что ее сообщение, которое также сопровождалось фотографией сцены «нога на ногу» из фильма «Основной инстинкт», отражал неприятие «высокомерия» американской стороны.



Извинения последовали после дипломатического скандала. Вучич назвал пост Захаровой пошлым и примитивным. В МИД РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Вучичем, в которых они обсудили в том числе переговоры сербского президента с Трампом. Затрагивался ли инцидент с публикацией Захаровой, на сайте российского внешнеполитического ведомства не уточняется.

Однозначно Мария Захарова не должна публиковать подобные посты, в которых высказывает свое личное мнение, заявил в эфире НСН бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

«Ну, она ошиблась. И Лаврову пришлось звонить… Ничего драматичного я в этом не вижу, но если ты работаешь на государство, то надо четко соблюдать государственную линию. А отсебятину не надо нести. Она - выразитель мнения внешней политики нашей страны и никак не меньше, поэтому нужно быть очень аккуратным во всех отношениях. Даже в фейсбуке, потому что она не в личном качестве в нем выступает. Вот когда уйдет на пенсию – пусть публикует все, что хочет. А так она - директор департамента МИД. Захарова, конечно, человек активный, динамичный, но что-то нужно согласовывать, чтобы не происходило подобных неурядиц», - считает собеседник НСН.