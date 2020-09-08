Меркель рассказала, когда ЕС отреагирует на ситуацию с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС отреагирует на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным после того, как получит разъяснения от России

Как сообщило агентство dpa со ссылкой на участников заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге, Меркель призвала прислушаться к тому, что говорят партнеры Берлина по ЕС. По ее словам, после получения ответа из Москвы последует общая реакция Брюсселя.