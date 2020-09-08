Меркель рассказала, когда ЕС отреагирует на ситуацию с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС отреагирует на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным после того, как получит разъяснения от России

Как сообщило агентство dpa со ссылкой на участников заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге, Меркель призвала прислушаться к тому, что говорят партнеры Берлина по ЕС. По ее словам, после получения ответа из Москвы последует общая реакция Брюсселя.

Посла России вызвали в МИД Британии из-за Навального

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне дела Навального обвинила Берлин в том, что он «блефует, обслуживая грязную политическую возню».

Ранее в берлинской клинике Charite объявили о выводе Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции лёгких. На прошлой неделе правительство Германии выступило с утверждением, что военные эксперты подтвердили воздействие отравляющего вещества из группы «Новичок» на организм Навального. Российские специалисты не выявили в анализах оппозиционера каких-либо ядов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйГермания
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