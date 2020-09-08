Меркель рассказала, когда ЕС отреагирует на ситуацию с Навальным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС отреагирует на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным после того, как получит разъяснения от России
Как сообщило агентство dpa со ссылкой на участников заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге, Меркель призвала прислушаться к тому, что говорят партнеры Берлина по ЕС. По ее словам, после получения ответа из Москвы последует общая реакция Брюсселя.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне дела Навального обвинила Берлин в том, что он «блефует, обслуживая грязную политическую возню».
Ранее в берлинской клинике Charite объявили о выводе Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции лёгких. На прошлой неделе правительство Германии выступило с утверждением, что военные эксперты подтвердили воздействие отравляющего вещества из группы «Новичок» на организм Навального. Российские специалисты не выявили в анализах оппозиционера каких-либо ядов.
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