Германии нужно примирение России и Украины ради Польши и США

Но американцы и поляки по политическим причинам говорят, что нельзя бросать Украину. Тогда Германия два года назад пошла на такой компромисс: «мы поддержим Северный поток, но вы, Россия, продолжаете качать газ также через Украину. Договоритесь с Украиной сами». Украина должна договориться. Если она продолжит этот шантаж, она потеряет здесь доверие. Теперь у нее требуют создать рыночные условия, чтобы остаться транзитной страной. Нельзя же производителя продукта заставлять, нужно создавать условия, чтобы Россия на них согласилась. Она должна в глазах Запада стать надежным транзитёром. Все помнят, как в 2006-09 годах Украина не оплачивала счета», - пояснил эксперт.

Напомним, накануне глава Минэнерго Украины Алексей Оржель отверг предложение «Газпром» продлить транзитный контракт или заключить новый. Он заявил, что Киев не намерен отказываться от решений международного арбитража в свою пользу и заключить контракт лишь на год. Оржель подчеркнул, что договор должен быть долгосрочным.

