Германии нужно примирение России и Украины ради Польши и США
Немецкий политолог в эфире НСН объяснил, чем вызвано выступление главы МИД Германии.
Россия и Украина должны найти компромисс по транзиту газа после 2019 года. С таким заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он заверил, что Германия поддерживает переговоры и выступает за заключение нового соглашения. Маас напомнил о том, что президент Владимир Путин ранее пообещал немецкому канцлеру Ангеле Меркель не прекращать транзит газа через Украину.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, чем вызвано выступление главы МИД Германии.
«В Германии все понимают, что украинская газотранспортная сеть в плохом состоянии, что в нее нужно вкладывать миллиарды, чтобы ее модернизировать. Что Украина должна «европеизировать» свою сеть, то есть приватизировать, найти нового собственника, который будет за это отвечать. Все это знают, но в открытую не говорят. Украинская проблема всплыла как компромиссная: немцы не хотят полностью перессориться с американцами и поляками. А те выступали против "Северного потока-2", и у них главный аргумент был, что "мы все вместе топим Украину. «Если будет «Северный поток» 1 и 2, «Турецкий поток», тогда Украина больше не будет зарабатывать на транзите, и тогда придется нам Украину кормить". И Германия, чтобы спасти энергетический альянс с Россией и заполучить «Северный поток-2», который нужен по экологическим, по коммерческим соображениям. Газ должен здесь заменить уголь, заменить атом, заменить нефть – мы от всего этого отказываемся в Германии и Европе. По всем параметрам нужен российский газ на следующие 50 лет, чтобы наша экономика хорошо функционировала.
Но американцы и поляки по политическим причинам говорят, что нельзя бросать Украину. Тогда Германия два года назад пошла на такой компромисс: «мы поддержим Северный поток, но вы, Россия, продолжаете качать газ также через Украину. Договоритесь с Украиной сами». Украина должна договориться. Если она продолжит этот шантаж, она потеряет здесь доверие. Теперь у нее требуют создать рыночные условия, чтобы остаться транзитной страной. Нельзя же производителя продукта заставлять, нужно создавать условия, чтобы Россия на них согласилась. Она должна в глазах Запада стать надежным транзитёром. Все помнят, как в 2006-09 годах Украина не оплачивала счета», - пояснил эксперт.
Напомним, накануне глава Минэнерго Украины Алексей Оржель отверг предложение «Газпром» продлить транзитный контракт или заключить новый. Он заявил, что Киев не намерен отказываться от решений международного арбитража в свою пользу и заключить контракт лишь на год. Оржель подчеркнул, что договор должен быть долгосрочным.
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