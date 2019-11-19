Компромисс или шантаж? Почему Украина не приняла предложение «Газпрома»
Эксперты рассказали НСН о шансах подписания нового газового контракта между Россией и Украиной до конца 2019 года.
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» по транзиту газа неприемлемо для Киева. Он сообщил об этом в эфире украинского телеканала ICTV. По словам министра, Украину не устраивает, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год. Оржель заявил, что «Газпром» должен пойти на компромисс и подписать долгосрочный контракт на транзит газа. Он также отметил, что даже если контракт не будет подписан, то украинцы этой зимой не замерзнут.
Ранее Оржель уже заявлял, что страна готова отказаться от транзита российского газа, так как подземные хранилища страны рекордно заполнены топливом, которого хватит на весь отопительный сезон.
При этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН подчеркнул, что в заключении нового транзитного договора заинтересованы и Украина, и Россия, и Европа.
«У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа. От Украины как страны-транзитера с 1 января Россия отказаться не сможет. Другое дело, что никаких контрактными обязательствами с самой Украиной с 1 января мы связаны не будем. Мы как раз и предлагаем подписать новый договор на 2020 год для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, чтобы мы поставили газ европейцам, чтобы они нормально зиму прошли», — пояснил специалист.
Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что заявления главы Минэнерго Украины о возможности отказала от российского газа — это всего лишь шантаж. По словам сенатора, Киев хочет получить выгодные для себя цены по закупке и транзиту российского газа в Европу. Джабаров подчеркнул, что в момент готовности газопровода «Северного потока — 2», европейцы будут уже не столь зависимы от транзитной системы Украины.
Экономист Александр Дудчак в беседе с НСН заявил, что Россия и Украина найдут компромисс по газовому вопросу из чисто прагматических соображений.
«Я не думаю, что Украина полностью потеряет транзит. Он сохранится, может быть, в меньшем объеме, но Россия и Украина в любом случае договорятся о транзите. Получать сжиженный газ через Польшу совершенно нелогично, когда можно получать дешевле, чем сейчас. Все остальные варианты — это просто нанесение вреда экономике Украины. Пойдут ли на это те, кто принимает решения? Скорее всего, прагматизм возобладает, и вопросы решат на переговорах с Россией и Европой», — считает Александр Дудчак.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину завершится 31 декабря 2019 года. Возможное сокращение объемов транзита российского газа обернется для Украины убытками в размере 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно, подсчитал Нацбанк Украины.
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