Компромисс или шантаж? Почему Украина не приняла предложение «Газпрома»

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» по транзиту газа неприемлемо для Киева. Он сообщил об этом в эфире украинского телеканала ICTV. По словам министра, Украину не устраивает, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год. Оржель заявил, что «Газпром» должен пойти на компромисс и подписать долгосрочный контракт на транзит газа. Он также отметил, что даже если контракт не будет подписан, то украинцы этой зимой не замерзнут.

Ранее Оржель уже заявлял, что страна готова отказаться от транзита российского газа, так как подземные хранилища страны рекордно заполнены топливом, которого хватит на весь отопительный сезон.

При этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН подчеркнул, что в заключении нового транзитного договора заинтересованы и Украина, и Россия, и Европа.

«У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа. От Украины как страны-транзитера с 1 января Россия отказаться не сможет. Другое дело, что никаких контрактными обязательствами с самой Украиной с 1 января мы связаны не будем. Мы как раз и предлагаем подписать новый договор на 2020 год для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, чтобы мы поставили газ европейцам, чтобы они нормально зиму прошли», — пояснил специалист.