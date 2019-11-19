Отказ Украины от предложения «Газпрома» объяснили интересами США

«Руководство "Нафтогаза" Украины» работает в интересах Соединенных Штатов Америки, а не в интересах Украины. Там руководитель – человек, активы которого, включая маму, которой он пересылает свои миллионные в долларах премии за как бы выигранные суды. То есть это его прямой интерес. А то, что американцы заинтересованы в том, чтобы здесь прекратился транзит, это очевидно. Потому что, если не будет транзита, будет дефицит газа, будут повышенные цены на СПГ. А Зеленский и компания либо не соображают – очень похоже, что он ничего не соображает в этих вопросах. Либо его водят за нос люди, которые работают на американские интересы, а не украинские», - сказал он.

Напомним, 18 ноября «Газпром» сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзитному соглашению. Российская монополия назвала его необходимым условием прекращение всех судебных разбирательств, а также отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже. Также «Газпром» требует отменить наложенный на него штраф за «нарушение экономической конкуренции».

