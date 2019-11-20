Ради газа. Германия просит Россию и Украину помириться

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия и Украина должны найти компромисс по вопросу транзита газа после 2019 года. По его словам, Германия поддерживает переговоры и выступает за заключение нового соглашения. Министр напомнил о том, что президент России Владимир Путин ранее пообещал немецкому канцлеру Ангеле Меркель не прекращать транзит газа через Украину, и что сейчас настало время выполнить свои обещания, передает ТАСС.

На этой неделе депутат бундестага, представитель фракции «Левые» в немецком парламенте Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный природный газ (СПГ) из США. А в случае реализации американцами санкций против «Северного потока- 2», которыми Штаты не раз угрожали европейцам, Евросоюзу следует ответить аналогичными мерами в адрес Вашингтона.

Комментируя заявление немецкого депутата, Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что европейцы не откажутся от американского газа, если он будет конкурентоспособен.

«Европа выбирает тот путь, который более эффективен и дешев с точки зрения поставок. Поэтому, я убежден, что она не отметает и американский газ в том числе. Для Германии дешевле поставки по газопроводам, потому что "Газпром" дает самую лучшую цену по сравнению с любыми другими поставщиками. Кому-то, возможно, будет выгоднее сжиженный газ, причем не обязательно американский — это может быть газ с Ямала, Катара, Норвегии», — считает аналитик.