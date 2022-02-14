Генштаб: Россия может атаковать зашедшие в ее территориальные воды военные судна
Россия готова ударить по зашедшим в ее территориальные воды иностранным кораблям и подлодкам. Так заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Станислав Гаджимагомедов прокомментировал инцидент с американской подлодкой на Курилах.
«Россия готова нанести удар по зашедшим в ее территориальные воды кораблям и подводным лодкам» , — цитирует Гаджимагомедова РИА Новости.
Подводная лодка США типа «Вирджиния» была обнаружена в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах в субботу, 12 февраля. Тогда об этом заявило Минобороны России.
При этом в ведомстве отметили, что фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России.
В США информацию опровергают. Официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс заявил, что «утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми».
Однако Рейнс не стал раскрывать информацию о точном местонахождении американских субмарин, подчеркнув, что США «осуществляют полеты, морские операции и действуют безопасным образом в международных водах».
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