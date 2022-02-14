Генштаб: Россия может атаковать зашедшие в ее территориальные воды военные судна

Россия готова ударить по зашедшим в ее территориальные воды иностранным кораблям и подлодкам. Так заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Станислав Гаджимагомедов прокомментировал инцидент с американской подлодкой на Курилах.



«Россия готова нанести удар по зашедшим в ее территориальные воды кораблям и подводным лодкам» , — цитирует Гаджимагомедова РИА Новости.



Подводная лодка США типа «Вирджиния» была обнаружена в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах в субботу, 12 февраля. Тогда об этом заявило Минобороны России.