Генштаб: Россия может атаковать зашедшие в ее территориальные воды военные судна

Россия готова ударить по зашедшим в ее территориальные воды иностранным кораблям и подлодкам. Так заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Станислав Гаджимагомедов прокомментировал инцидент с американской подлодкой на Курилах.

«Россия готова нанести удар по зашедшим в ее территориальные воды кораблям и подводным лодкам» , — цитирует Гаджимагомедова РИА Новости.

Подводная лодка США типа «Вирджиния» была обнаружена в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах в субботу, 12 февраля. Тогда об этом заявило Минобороны России.

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При этом в ведомстве отметили, что фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России.

В США информацию опровергают. Официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс заявил, что «утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми».

Однако Рейнс не стал раскрывать информацию о точном местонахождении американских субмарин, подчеркнув, что США «осуществляют полеты, морские операции и действуют безопасным образом в международных водах».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:СШАПодводная Лодка
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