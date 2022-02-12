Военные применили спецсредства против подводную лодки США в территориальных водах России
Подводная лодка США типа «Вирджиния» была обнаружена в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. Об этом заявило Минобороны России 12 февраля.
В ведомстве сообщают, что фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России.
Ранее американская атомная подводная лодка Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой, сообщает RT со ссылкой на портал Института ВМС США.
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