Военные применили спецсредства против подводную лодки США в территориальных водах России

Подводная лодка США типа «Вирджиния» была обнаружена в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах. Об этом заявило Минобороны России 12 февраля.

Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом

В ведомстве сообщают, что фрегат «Маршал Шапошников» применил спецсредства в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России.

Ранее американская атомная подводная лодка Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с подводной горой, сообщает RT со ссылкой на портал Института ВМС США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныСШАПодводная ЛодкаПодлодка
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