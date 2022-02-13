Я – не я, и лодка не моя. Россия предоставила доказательства пелинга подлодки ВМС США

Военные эксперты раскрыли, как российские моряки заставили американскую подлодку покинуть территориальные воды России около Курильских остовов.

Подводная лодка военно-морских сил (ВМС) США типа «Вирджиния» не была в территориальных водах России вблизи Курильских островов. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс.

«Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми», — заявил представитель Пентагона.

Американскую «Вирджинию» обнаружили подразделения ВМФ России. Об этом 13 февраля со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

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«Американская лодка типа Virginia была обнаружена самолетами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания», - заявил собеседник агентства.

Координаты американской субмарины направили отряду боевых кораблей, который возглавлял фрегат «Маршал Шапошников». По данным Минобороны РФ, подлодка ВМС США игнорировала требования покинуть российские территориальные воды. В результате «Маршал Шапошников» применил спецсредства.

В Минобороны заявили, что «Вирджиния» намеревалась вести наблюдение за ходом учений Тихоокеанского флота. Но подлодку США обнаружили до того, как экипаж приступил к выполнению задачи.

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Военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» отметил, что «Вирджиния» — подводная лодка четвертого поколения, она малошумная и обнаружить ее очень трудно.

«То, что ее поймали, говорит о высоком уровне наших гидроакустиков и качестве аппаратуры, которую они использовали для обнаружения. Не исключено, что наши гидроакустические системы вышли на новый уровень», — цитирует его издание.

Как российские моряки выгнали американскую «Вирджинию», «МК» рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.

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«Сразу скажу, что это фантастическая наглость со стороны американцев. Наши моряки действовали правильно… Российские моряки в данном случае даже в наших территориальных водах, естественно, не использовали оружие…Исходя из истории многолетней практики подобных мирных «сражений», самым эффективным способом в аналогичных случаях является гидроакустический удар. Представьте, что вы сидите в железной бочке, по которой молотят кувалдой. Так вот, когда включена аппаратура гидроакустической пеленгации в активном режиме, ощущение именно такое.

Тут уже не надо даже передавать предупреждение по звукоподводной связи об обнаружении. Всему экипажу ясно: лодку засекли. А следующая команда в таких случаях звучит: «Оружие к бою приготовить», - пояснил эксперт.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что ситуация с подлодкой США в территориальных водах России не затрагивалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

12 февраля военное ведомство России сообщило, что в территориальных водах страны, районе курильского острова Уруп Курильской гряды, была замечена американская подводная лодка четвертого поколения типа «Вирджиния».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курильские ОстроваВМФ РФВМС СШАПодводная Лодка
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