Я – не я, и лодка не моя. Россия предоставила доказательства пелинга подлодки ВМС США

«Американская лодка типа Virginia была обнаружена самолетами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания», - заявил собеседник агентства.

Координаты американской субмарины направили отряду боевых кораблей, который возглавлял фрегат «Маршал Шапошников». По данным Минобороны РФ, подлодка ВМС США игнорировала требования покинуть российские территориальные воды. В результате «Маршал Шапошников» применил спецсредства.

В Минобороны заявили, что «Вирджиния» намеревалась вести наблюдение за ходом учений Тихоокеанского флота. Но подлодку США обнаружили до того, как экипаж приступил к выполнению задачи.