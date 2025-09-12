В Брянской области при ударах ВСУ по микроавтобусу пострадали семь человек

ВСУ несколько раз атаковали пассажирский микроавтобус в Погарском районе Брянской области, пострадали семь человек. Об этом написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, транспортное средство перевозило сотрудников предприятия на автодороге «Погар-Гремяч» в Погарском районе. После атаки водитель, чтобы увести микроавтобус от повторных ударов и оказать помощь пассажирам, доехал до блок-поста отряда «БАРС-Брянск». Во время эвакуации людей из транспорта на него была совершена еще одна атака.

«Ранены водитель и четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады «БАРС-Брянск». Все они доставлены в больницу», - указал Богомаз.

Минувшей ночью в Брянской области ликвидировали 85 беспилотников ВСУ, напоминает 360.ru.

