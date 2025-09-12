Швыдкой назвал невозможным возрождение института цензуры

Возрождение в России института цензуры невозможно, считает спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу» на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Вы знаете, для того, чтобы возродить институт цензуры, надо возродить Советский Союз, что, я думаю, как вы понимаете, невозможно. Кроме того, там работали совершенно другие механизмы», - поделился Швыдкой.

По его мнению, сегодня в РФ достаточно законодательства. В то же время Швыдкой подчеркнул, что существовавший ранее контроль перед выпуском произведения, фильма либо спектакля помогал защитить деятелей культуры от «карательной» цензуры, грозившей административными и уголовными преследованиями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оправданной военную цензуру в условиях специальной военной операции, так как страну атакуют в том числе в информационном пространстве, напоминает РЕН ТВ.

