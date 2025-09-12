СМИ: Принц Гарри приехал в Киев

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри прибыл в Киев. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, член королевской семьи встретится с украинским премьер-министром Юлией Свириденко. Гарри и команда его фонда «Игры непобежденных» намерены обсудить инициативы по поддержке реабилитации раненых украинских военных.

В апреле принц Гарри совершил тайный визит на Украину и посетил Львов.

Ранее СМИ сообщили, что сын Карла III впервые за долгое время встретится с отцом, страдающим онкологией. Последняя встреча членов семьи состоялась в феврале прошлого года, напоминает 360.ru.

