СМИ: Принц Гарри приехал в Киев
Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри прибыл в Киев. Об этом пишет The Guardian.
По данным газеты, член королевской семьи встретится с украинским премьер-министром Юлией Свириденко. Гарри и команда его фонда «Игры непобежденных» намерены обсудить инициативы по поддержке реабилитации раненых украинских военных.
В апреле принц Гарри совершил тайный визит на Украину и посетил Львов.
Ранее СМИ сообщили, что сын Карла III впервые за долгое время встретится с отцом, страдающим онкологией. Последняя встреча членов семьи состоялась в феврале прошлого года, напоминает 360.ru.
