Пентагон отказался подтверждать заход подлодки США в территориальные воды России

«Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми», — цитируют представителя Пентагона «Известия».

Рейнс не стал раскрывать информацию о точном местонахождении американских субмарин, подчеркнув, что США «осуществляют полеты, морские операции и действуют безопасным образом в международных водах».

Ранее в минобороны США признали, что ведомству известно о ситуации с американской атомной подводной лодкой около Курильских островов. При этом никаких деталей инцидента не сообщалось.

ТАСС со ссылкой на главного редактора «Независимого военного обозрения» Дмитрия Литовкина рассказал, что спецсредствами, которыми российский фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вынудил американскую атомную подводную лодку уйти из российских территориальных вод, могли стать сигнальные гранаты, выпущенные из многоствольной установки МРГ-1

