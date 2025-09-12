Япония ввела санкции против 14 человек и 48 организаций из России

Япония ввела дополнительные санкции против России, в случае обнаружения в стране подлежат заморозке активы 14 физлиц и 47 организаций, а также детского лагеря «Артек». Соответствующие документы опубликовало японское правительство.

Так, в черный список Токио попали Движение первых, Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и президент организации Аймани Кадырова, автозавод «Урал», Брянский автомобильный и Арзамасский машиностроительный заводы. Кроме того, ограничения затронули «Ремдизель», Липецкий механический и Тульский оружейный заводы, НПО «Базальт», «Искра» и ряд других организаций.

Под санкции Японии подпали в том числе представитель уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Владимир Хромов, генеральный директор Тамбовского порохового завода Алексей Дубоносов, министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов и уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк, министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

Ранее Украина ввела новые антироссийские санкции, они затронули 37 граждан и 35 компаний, пишет Ura.ru.

