Япония ввела санкции против 14 человек и 48 организаций из России
Япония ввела дополнительные санкции против России, в случае обнаружения в стране подлежат заморозке активы 14 физлиц и 47 организаций, а также детского лагеря «Артек». Соответствующие документы опубликовало японское правительство.
Так, в черный список Токио попали Движение первых, Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и президент организации Аймани Кадырова, автозавод «Урал», Брянский автомобильный и Арзамасский машиностроительный заводы. Кроме того, ограничения затронули «Ремдизель», Липецкий механический и Тульский оружейный заводы, НПО «Базальт», «Искра» и ряд других организаций.
Под санкции Японии подпали в том числе представитель уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Владимир Хромов, генеральный директор Тамбовского порохового завода Алексей Дубоносов, министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов и уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк, министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
Ранее Украина ввела новые антироссийские санкции, они затронули 37 граждан и 35 компаний, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тверской области
- В Брянской области при ударах ВСУ по микроавтобусу пострадали семь человек
- «Яблоки раздрона»: НАТО испугали беспилотники в Польше и российские учения
- Швыдкой назвал невозможным возрождение института цензуры
- Япония ввела санкции против 14 человек и 48 организаций из России
- Над Россией сбили 221 украинский беспилотник
- Президент Хачатурян: Армения перестала быть младшим братом России
- В Ленобласти в порту Приморск из-за атаки БПЛА загорелось судно
- СМИ: В даркнете растет спрос на аренду аккаунтов в Max
- Москва и Минск отработают применения ядерного оружия и ракеты «Орешник»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru