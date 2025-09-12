Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тверской области
Пассажирский автобус «ПАЗ» и грузовик Foton столкнулись в Нелидовском районе Тверской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла на трассе М-9 «Балтия». Водитель маршрутного автобуса, перевозившего дачников, при повороте налево не предоставил преимущество грузовику.
«Пострадал водитель автобуса, Foton и пассажиры автобуса», - указали в Госавтоинспекции.
Всего травмы получили восемь человек, их госпитализировали в Нелидовскую районную больницу. Угрозы жизни пострадавших нет.
Ранее в Благовещенске один человек погиб, семеро пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и автомобилем Toyota Wish, пишет 360.ru.
