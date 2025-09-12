Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тверской области

Пассажирский автобус «ПАЗ» и грузовик Foton столкнулись в Нелидовском районе Тверской области, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на трассе М-9 «Балтия». Водитель маршрутного автобуса, перевозившего дачников, при повороте налево не предоставил преимущество грузовику.

«Пострадал водитель автобуса, Foton и пассажиры автобуса», - указали в Госавтоинспекции.

Всего травмы получили восемь человек, их госпитализировали в Нелидовскую районную больницу. Угрозы жизни пострадавших нет.

