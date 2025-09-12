В Ленобласти в порту Приморск из-за атаки БПЛА загорелось судно

Массовая атака беспилотников зафиксирована в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, средства ПВО уничтожили над регионом более 30 дронов.

«В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», - написал Дрозденко.

Позднее открытое горение ликвидировали, угрозы затопления судна или разлива нефтепродуктов нет.

Кроме того, на фоне атаки осколки и обломки беспилотников упали вне населенных пунктов в Ломоносовском районе, во Всеволожске, Тосно и деревнях Покровское, Узмино. Никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Пулково ввели ограничения в связи с атаками БПЛА, согласно данным онлайн-табло, четыре рейса были отменены, десять бортов задерживались, пишет Ura.ru.

