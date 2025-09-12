Президент Хачатурян: Армения перестала быть младшим братом России

Армения перестала быть «младшим братом» для России, считает президент республики заявил Ваагн Хачатурян. Об этом он заявил в интервью RTVI.

По словам политика, у Еревана с Москвой партнерские отношения.

«Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», — сказал Хачатурян.

Кроме того, президент указал, что в республике диверсифицированная экономика, Ереван желает, чтобы коллеги из РФ «учитывали самостоятельные решения армянских властей».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна стремится к дружественным отношениям с Россией, «основанным на обоюдном уважении», пишет Ura.ru.

