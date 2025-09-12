Президент Хачатурян: Армения перестала быть младшим братом России
Армения перестала быть «младшим братом» для России, считает президент республики заявил Ваагн Хачатурян. Об этом он заявил в интервью RTVI.
По словам политика, у Еревана с Москвой партнерские отношения.
«Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», — сказал Хачатурян.
Кроме того, президент указал, что в республике диверсифицированная экономика, Ереван желает, чтобы коллеги из РФ «учитывали самостоятельные решения армянских властей».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна стремится к дружественным отношениям с Россией, «основанным на обоюдном уважении», пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией сбили 221 украинский беспилотник
- Президент Хачатурян: Армения перестала быть младшим братом России
- В Ленобласти в порту Приморск из-за атаки БПЛА загорелось судно
- СМИ: В даркнете растет спрос на аренду аккаунтов в Max
- Москва и Минск отработают применения ядерного оружия и ракеты «Орешник»
- Украинская ракета истребителя упала на жилой дом на Волыни
- Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей
- СМИ: Резкое снижение ключевой ставки грозит выводом с депозитов 10 трлн рублей
- Производители чая и кофе прогнозируют сбои поставок из-за маркировки
- Экс-помощник главы Пентагона обвинил Киев в инциденте с БПЛА в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru