Авиаэксперт назвал следующий аэропорт, который откроют после Краснодара

Аэропорты Краснодарского края являются «тысячниками», но юг ждет открытия «миллионника», заявил НСН Виктор Горбачев.

Авиагавани Краснодара и Геленджика стали безопасными, но они не настолько важны, как аэропорт Симферополя. Именно его открытия очень ждут, рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с НСН.

Краснодарский аэропорт «Пашковский» был официально открыт 11 сентября для обслуживания рейсов. В городе не летали самолеты с конца февраля 2022 года из-за соображений безопасности. По словам Горбачева, спустя три года опасных рисков больше нет, но необходимо запускать и другие гавани.

В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на туризм
«Если Росавиация и средства управления воздушным движением открывают аэропорты, значит Геленджик и Краснодар более-менее безопасны. Может быть, стало меньше беспилотников, а может, стали лучше защищать. Следующий на очереди по открытию должен быть аэропорт Симферополя. Этого очень ждут, поскольку в Краснодарском крае авиагавани-тысячники, а в Крыму — миллионник, который может разгрузить движение по крымскому мосту. “Пашковский” не такой масштабный, он обслуживает регион до середины Большого Сочи и часть в сторону Крыма, что-то перекрывается еще Геленджиком», — указал он.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал НСН, куда полетят россияне из Краснодара.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости /Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодарАэропорт

Горячие новости

Все новости

партнеры