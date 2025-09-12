Авиагавани Краснодара и Геленджика стали безопасными, но они не настолько важны, как аэропорт Симферополя. Именно его открытия очень ждут, рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с НСН.

Краснодарский аэропорт «Пашковский» был официально открыт 11 сентября для обслуживания рейсов. В городе не летали самолеты с конца февраля 2022 года из-за соображений безопасности. По словам Горбачева, спустя три года опасных рисков больше нет, но необходимо запускать и другие гавани.