Лидеры ведущих стран НАТО пригрозили России «беспрецедентным пакетом санкций»
Лидеры Великобритании и ряда ведущих стран НАТО договорились ввести беспрецедентный пакет санкций в отношении России в случае «вторжения» на Украину. Об этом говорится в заявлении по итогам онлайн-встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, а также руководством Евросоюза и НАТО.
«Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций», — отмечается в сообщении канцелярии Джонсона.
Также стороны намерены продолжать «тесную координацию любых таких ответных действий», пишет RT.
Ранее Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала о подготовленных страной антироссийских санкциях, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине, напоминает Газета.ру. Глава МИД пообещала, что в случае «вторжения» РФ ожидают «жесткие экономические ограничения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
327 тыс.+655 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+21 714 / сут.
- Россиян с простудой предложили освободить от работы на три дня
- Лидеры ведущих стран НАТО пригрозили России «беспрецедентным пакетом санкций»
- В Японии призвали ввести санкции против России
- «Радиоточка НСН» разыграет коллекцию редкого винила
- В ДНР допустили, что «Правый сектор» может сформировать заградотряды в Донбассе
- Командующий ООС в Донбассе назвал дату «вторжения» России на Украину
- Физики обнаружили на Большом адронном коллайдере экзотическую Х-частицу
- Инфекционист назвал категорию людей, предрасположенных к заражению «омикроном»
- Опрос: 60% россиян выступили против ЕГЭ
- Роскомнадзор может создать систему блокировки звонков с подменных номеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru