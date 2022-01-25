Лидеры ведущих стран НАТО пригрозили России «беспрецедентным пакетом санкций»

Лидеры Великобритании и ряда ведущих стран НАТО договорились ввести беспрецедентный пакет санкций в отношении России в случае «вторжения» на Украину. Об этом говорится в заявлении по итогам онлайн-встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, а также руководством Евросоюза и НАТО.

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«Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций», — отмечается в сообщении канцелярии Джонсона.

Также стороны намерены продолжать «тесную координацию любых таких ответных действий», пишет RT.

Ранее Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала о подготовленных страной антироссийских санкциях, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине, напоминает Газета.ру. Глава МИД пообещала, что в случае «вторжения» РФ ожидают «жесткие экономические ограничения.

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