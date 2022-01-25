Лидеры ведущих стран НАТО пригрозили России «беспрецедентным пакетом санкций»

«Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций», — отмечается в сообщении канцелярии Джонсона.

Также стороны намерены продолжать «тесную координацию любых таких ответных действий», пишет RT.

Ранее Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс рассказала о подготовленных страной антироссийских санкциях, которые могут быть введены в случае эскалации на Украине, напоминает Газета.ру. Глава МИД пообещала, что в случае «вторжения» РФ ожидают «жесткие экономические ограничения.

