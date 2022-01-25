СМИ: США предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине

По данным издания, новый пакет ограничений разработал глава ЦРУ Уильям Бернс. Новые санкции предусматривают «перекрытие российских торговых связей по всему миру», в том числе, ограничение сырьевого и оружейного экспорта.

Также в пакете говорится о сокращении дипломатических контактов и «персонала российских посольств в западных странах».

Ранее входящие в Евросоюз Болгария, Дания, Литва и Румыния, а также представители других стран, потребовали ужесточить санкции, введённые против России в связи с присоединением Крыма.

