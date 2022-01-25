СМИ: США предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине

США предложили новые санкции против России в случае конфликта с Украиной, которые, как ожидается, нанесут Москве ущерб в размере до 50 млрд долларов, сообщает Bild.

Лидеры ведущих стран НАТО пригрозили России «беспрецедентным пакетом санкций»

По данным издания, новый пакет ограничений разработал глава ЦРУ Уильям Бернс. Новые санкции предусматривают «перекрытие российских торговых связей по всему миру», в том числе, ограничение сырьевого и оружейного экспорта.

Также в пакете говорится о сокращении дипломатических контактов и «персонала российских посольств в западных странах».

Ранее входящие в Евросоюз Болгария, Дания, Литва и Румыния, а также представители других стран, потребовали ужесточить санкции, введённые против России в связи с присоединением Крыма.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАСанкции США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры