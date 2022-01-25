СМИ: США предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине
США предложили новые санкции против России в случае конфликта с Украиной, которые, как ожидается, нанесут Москве ущерб в размере до 50 млрд долларов, сообщает Bild.
По данным издания, новый пакет ограничений разработал глава ЦРУ Уильям Бернс. Новые санкции предусматривают «перекрытие российских торговых связей по всему миру», в том числе, ограничение сырьевого и оружейного экспорта.
Также в пакете говорится о сокращении дипломатических контактов и «персонала российских посольств в западных странах».
Ранее входящие в Евросоюз Болгария, Дания, Литва и Румыния, а также представители других стран, потребовали ужесточить санкции, введённые против России в связи с присоединением Крыма.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Джонсон заявил о готовности провести новые переговоры с Путиным
- Госдума в первом чтении ужесточила уголовное наказание за лесные пожары
- Майнеров в Казахстане с 24 января отключили электросети из-за ситуации в энергетике
- СМИ: США предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине
- Семененко заменил Коляду в составе олимпийской сборной России по фигурному катанию
- Мишустин уволил арестованного по делу о мошенничестве замглавы Минтранса Токарева
- Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до 7 дней
- Залезшего на Крымский мост мужчину сняли в Москве
- Попова заявила, что большинство заразившихся «омикроном» не сделали прививку
- Врач назвала оптимальную суточную дозу витамина С
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru