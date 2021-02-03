Фургал отрицает все обвинения

Следствие полагает, что Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Эти преступления были обусловлены коммерческими интересами Фургала и борьбой за рынок металлолома.

Фургал был задержан 9 июля 2020 года, его отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве. Российский лидер Владимир Путин вскоре отправил Фургала в отставку. Внезапный арест губернатора вызвал в Хабаровске акции протеста.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, именно от его партии Фургал баллотировался в губернаторы края, в эфире НСН возмущался этим арестом.

«Если он виноват в каких-то действиях, совершенных пятнадцать лет назад. Если что-то было такое, то, что вы молчали, когда три созыва он был депутатом по спискам ЛДПР? Почему вы молчали, когда он пошел баллотироваться на пост губернатора? Вы не ожидали его победы? Хорошо. А что молчали тогда после победы? Ушел бы в отставку и все. Зачем арестовывать и заламывать на глазах у жителей края, которые неоднократно голосовали за Сергея Ивановича, и им никто ничего не сообщал?» - сказал Жириновский.

В конце декабря он же связывал арест Фургала с политическими мотивами и предполагал, что в политику экс-губернатор более не вернется.

