Жириновский выразил сомнение в возможности политической карьеры для Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал маловероятным возвращение в политику бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала даже в случае прекращения уголовного дела, в котором он является основным фигурантом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Жириновский в эфире программы "Специальный гость" на YouTube-канале RTVI заявил, что рассчитывать на продолжение политической карьеры после случившегося сложно. Кроме того, глава партии предположил, что экс-глава Хабаровского края сам не захочет возвращаться в политику из-за "возможных рисков", например, из-за опасений за свое здоровье.

Фургал был задержан по подозрению в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в начале нулевых годов. 9 июля 2020 года его задержали и отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве. Российский лидер Владимир Путин вскоре отправил Фургала в отставку.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Сергей ФургалЛДПРВладимир Жириновский
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