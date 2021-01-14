Жириновский выразил сомнение в возможности политической карьеры для Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал маловероятным возвращение в политику бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала даже в случае прекращения уголовного дела, в котором он является основным фигурантом. Об этом сообщает РИА Новости.
Жириновский в эфире программы "Специальный гость" на YouTube-канале RTVI заявил, что рассчитывать на продолжение политической карьеры после случившегося сложно. Кроме того, глава партии предположил, что экс-глава Хабаровского края сам не захочет возвращаться в политику из-за "возможных рисков", например, из-за опасений за свое здоровье.
Фургал был задержан по подозрению в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в начале нулевых годов. 9 июля 2020 года его задержали и отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве. Российский лидер Владимир Путин вскоре отправил Фургала в отставку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- В Германии скончались десять человек после прививки от COVID-19
- Названа причина блокировки Twitter-аккаунта вакцины «Спутник V»
- Во Франции зафиксировали 6 случаев побочных реакций после вакцины Pfizer
- Пушков назвал блокировки в Facebook причиной будущего ухода пользователей
- Twitter снял ограничение доступа с аккаунта вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru