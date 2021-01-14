Жириновский выразил сомнение в возможности политической карьеры для Фургала

Жириновский в эфире программы "Специальный гость" на YouTube-канале RTVI заявил, что рассчитывать на продолжение политической карьеры после случившегося сложно. Кроме того, глава партии предположил, что экс-глава Хабаровского края сам не захочет возвращаться в политику из-за "возможных рисков", например, из-за опасений за свое здоровье.

Фургал был задержан по подозрению в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в начале нулевых годов. 9 июля 2020 года его задержали и отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве. Российский лидер Владимир Путин вскоре отправил Фургала в отставку.