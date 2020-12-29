«Не вышел из ЛДПР». Жириновский озвучил причины ареста Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала преследуют по политическим мотивам.

Жириновский отметил, что дело против чиновника возбудили из-за его членства в ЛДПР. Политик добавил, что ранее Фургалу неоднократно предлагали не только выйти из партии, но и продать принадлежащие ему акции завода «Амурсталь».

«Не сдал завод самый крупный в Хабаровском крае и не вышел из ЛДПР - за это и поплатился», - резюмировал лидер ЛДПР.

Кроме того Жириновский заявил, что полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев должен был рассказать о преступном прошлом экс-губернатора.



«Если у Фургала были в прошлом какие-то действия, за которые его можно судить, почему молчали? Тот же Трутнев, он же уже лет пятнадцать руководит Дальним Востоком, что, не знал?», - спросил политик.

Ранее прeзидент Рoссии Владимир Путин на ежeгодной прeсс-кoнференции заявил, что уголовное дело в отношении Фургала не является политическим преследованием, сообщают «Известия». По словам главы государства, обвинения в адрес экс-губернатора «очень тяжёлые» и речь идёт об убийствах людей.



Фургал был задержан 9 июля 2020 года. Его обвиняют в причастности к деятельности преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. По решению суда Фургал пробудет в СИЗО до 9 марта 2021 года. Сам чиновник свою вину не признаёт.

