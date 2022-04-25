«Французы его ненавидят»: В Институте Европы предрекли Макрону «неспокойное пятилетие»

«Что касается отношений с Россией… Думаю, здесь не стоит ждать каких-то серьезных изменений или положительных перемен. Тем не менее, Макрон выступает за диалог с Россией, звонит [президенту РФ] Путину, пытается найти компромиссы. Думаю, что этот жесткий, иногда нелицеприятный диалог продолжится. Для России отношения с Францией имеют важное значение, потому что это ключевая страна Европы в экономическом плане. Несмотря на все противоречия, страны заинтересованы в продолжении диалога», - сказал Федоров.

Также эксперт рассказал, что у соперницы Макрона Марин Ле Пен почти не было шансов на победу. Федоров подчеркнул, что для России Ле Пен гораздо удобнее по своим взглядам, чем Макрон.

«У Марин Ле Пен практически не было шансов на избрание. По своей программе она близка к отстаиванию суверенитета Франции, в отличие от Макрона, который делает ставку на европейский суверенитет. Он считает, что только в составе объединенной Европы Франция имеет положительные шансы на развитие. Ле Пен считает, что национальное законодательство должно доминировать над европейским и что Брюссель не должен указывать, что делать. Также она всегда выступала за сотрудничество с Россией. Она сохранила за собой место одного из главных политиков Франции», - резюмировал Федоров.

И Ле Пен, и Макрон участвуют в президентских выборах второй раз. В 2017 году действующий президент победил с результатом 66,1% (тоже во втором туре), глава «Национального объединения» получила 33,9%. Так, Макрон стал первым французским президентом с 2002 года, которому удалось переизбраться на второй срок. Последним французским лидером, кто смог это сделать, был Жак Ширак. Он был президентом Франции с 1995 по 2007 год.

