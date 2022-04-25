«Французы его ненавидят»: В Институте Европы предрекли Макрону «неспокойное пятилетие»
Макрону предстоит большая работа, чтобы стать президентом всех французов, заявил в эфире НСН научный сотрудник института Сергей Федоров.
Президента Франции Эммануэля Макрона впереди ждет неспокойное пятилетие правления, так как многие французы его ненавидят и общество полностью расколото, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Макрон победил во втором туре президентских выборов и набрал 58,55% голосов. Соперница Макрона, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 41,45% голосов. Сергей Федоров считает, что большинство французов не рады такому исходу.
«Итоги выборов говорят о том, что во Франции довольно непростое положение. Общество расколото, многие ненавидят Макрона, об этом свидетельствуют «желтые жилеты» и другие явления французской жизни. Макрону вряд ли стоит надеяться на спокойное пятилетие. Ему предстоит сформулировать новую программу. Она должна объединить общество, которое расколото географически, социально и экономически. Многие французы считают Макрона «президентом богатых». Ему нужно от этого ярлыка избавиться и постараться найти симпатии у более емкого количества населения», - сказал Федоров.
По его словам, переизбрание Макрона президентом оставит отношения с Россией на прежнем уровне. При этом Федоров отметил, что Франция и Россия заинтересованы в диалоге, несмотря на разногласия.
«Что касается отношений с Россией… Думаю, здесь не стоит ждать каких-то серьезных изменений или положительных перемен. Тем не менее, Макрон выступает за диалог с Россией, звонит [президенту РФ] Путину, пытается найти компромиссы. Думаю, что этот жесткий, иногда нелицеприятный диалог продолжится. Для России отношения с Францией имеют важное значение, потому что это ключевая страна Европы в экономическом плане. Несмотря на все противоречия, страны заинтересованы в продолжении диалога», - сказал Федоров.
Также эксперт рассказал, что у соперницы Макрона Марин Ле Пен почти не было шансов на победу. Федоров подчеркнул, что для России Ле Пен гораздо удобнее по своим взглядам, чем Макрон.
«У Марин Ле Пен практически не было шансов на избрание. По своей программе она близка к отстаиванию суверенитета Франции, в отличие от Макрона, который делает ставку на европейский суверенитет. Он считает, что только в составе объединенной Европы Франция имеет положительные шансы на развитие. Ле Пен считает, что национальное законодательство должно доминировать над европейским и что Брюссель не должен указывать, что делать. Также она всегда выступала за сотрудничество с Россией. Она сохранила за собой место одного из главных политиков Франции», - резюмировал Федоров.
И Ле Пен, и Макрон участвуют в президентских выборах второй раз. В 2017 году действующий президент победил с результатом 66,1% (тоже во втором туре), глава «Национального объединения» получила 33,9%. Так, Макрон стал первым французским президентом с 2002 года, которому удалось переизбраться на второй срок. Последним французским лидером, кто смог это сделать, был Жак Ширак. Он был президентом Франции с 1995 по 2007 год.
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