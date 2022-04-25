Путин поздравил Макрона с переизбранием президентом Франции

«Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», – отметил российский лидер в поздравлении.

Накануне во Франции состоялся второй тур президентских выборов, по итогам подсчета голосов Макрон набрал 58,5% и сохранил за собой пост президента, напоминает телеканал «360». Соперница главы государства в президентской гонке Марин Ле Пен получила 41,45% голосов, отмечает РИА ФАН.

