В Кремле назвали «уткой» информацию об участии военных КНДР в СВО
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «очередной информационной уткой» утверждения о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика отправляет своих военнослужащих для участия в специальной военной операции на Украине.
Так он прокомментировал заявление министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна. Он утверждал, что КНДР может отправить своих бойцов на Украину для поддержки России. Таким образом он интерпретировал подписанный Москвой и Пхеньяном договор, похожий на военный союз, сообщило агентство Yonhap.
РФ и Северная Корея заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июня текущего года. Документ предусматривает оказание военной помощи в случае оборонительной войны. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в российском МИД заявили, что данная договоренность станет предупреждением тем, кто намеревается решить региональные проблемы силовым путём.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru