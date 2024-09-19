В США назвали главными врагами РФ, КНР, Иран и КНДР
Глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер назвал несколько стран, которые являются противниками Вашингтона, сообщает РИА Новости.
«Речь идет о государствах, которые в законах нашей страны — а мы говорим о Китае, России, Иране, КНДР и ряде других — обозначены как зарубежные противники», — указал парламентарий.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что следует подумать о создании открытой базы врагов России с указанием их персональных данных, которые можно будет использовать «для вполне прикладных целей».э По его словам, нельзя забывать и о преступных призывах отдельных представителей Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru