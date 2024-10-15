Песков ответил, будет ли Россия воевать на стороне КНДР

Договор между Россией и КНДР подразумевает действительно стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе и в обеспечении безопасности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Россия воевать на стороне Пхеньяна в случае военного конфликта между Северной и Южной Кореей, он указал, что «формулировки в договоре не нуждаются в дальнейшем уточнении».

«Они не нуждаются, эти формулировки в дальнейшем уточнении, они достаточно однозначные», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КНДР фактически участвует в российско-украинском конфликте, поддерживая Москву, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссияКНДР

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