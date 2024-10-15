Песков ответил, будет ли Россия воевать на стороне КНДР
Договор между Россией и КНДР подразумевает действительно стратегическое углубленное сотрудничество во всех областях, в том числе и в обеспечении безопасности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Россия воевать на стороне Пхеньяна в случае военного конфликта между Северной и Южной Кореей, он указал, что «формулировки в договоре не нуждаются в дальнейшем уточнении».
«Они не нуждаются, эти формулировки в дальнейшем уточнении, они достаточно однозначные», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КНДР фактически участвует в российско-украинском конфликте, поддерживая Москву, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru