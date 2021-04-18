Захарова: Заявления из Чехии должны были «перекрыть» сообщения о подготовке госпереворота в Белоруссии

Отвлекающим маневром наших западных партнеров в информационном пространстве должны были стать заявления Чехии по поводу дела о взрывах во Врбетице и якобы связи с ним российских спецслужб. Так планировало «перекрыть» сообщения о готовившемся госперевороте в Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

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«Складывается абсолютное ощущение (а оно подкреплено, действительно, фактическим материалом), что в информационном пространстве, в первую очередь западном, нужно было нашим западным партнёрам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны России, так со стороны Белоруссии относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту», — цитирует её ТАСС.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы злоумышленников, которые планировали покушение на него и его детей, отметив в подготовке работу спецслужб США и то, что задача на его устранение была одобрена высшим политическим руководством этой страны.

Сотрудники ФСБ в Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и имеющего двойное гражданство США и Белоруссии адвоката Юрия Зенковича. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ФСБ, Зенкович и Федута провели в Москве встречу с представителями ВС Белоруссии и убеждали их участвовать в госперевороте вместе с белорусскими и украинскими националистами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияГоспереворотЧехияМИД РФМария Захарова
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