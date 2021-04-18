В Чехии объявили в розыск россиян Петрова и Боширова

По данным правоохранителей Чехии, в октябре 2014 года Петров и Боширов должны были находиться в Праге, затем в Моравско-Силезской и Злинскуй областях.

Они владели российскими паспортами, выданными Александру Петрову, дата рождения - 13.07.1979, и Руслану Боширову, дата рождения 12.04.1978. Также Петров и Боширов использовали паспорта граждан Молдавии и Таджикистана.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, как считает чешская сторона, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин. Тогда погибли два человека. Утверждается, что в этом замешаны «офицеры российской военной разведки ГРУ», передает ТАСС.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании позднее объявили, что против военного разведчика и его дочери было применено боевое отравляющее вещество А-234 класса «Новичок». В произошедшем обвинили Россию: следствие полагало, что к покушению причастны Александр Петров и Руслан Боширов. К лету 2019 года британская полиция признала, что не может доказать причастность России к отравлению.

