В Чехии объявили в розыск россиян Петрова и Боширова
Правоохранительные органы Чехии объявили в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей Чехии, в октябре 2014 года Петров и Боширов должны были находиться в Праге, затем в Моравско-Силезской и Злинскуй областях.
Они владели российскими паспортами, выданными Александру Петрову, дата рождения - 13.07.1979, и Руслану Боширову, дата рождения 12.04.1978. Также Петров и Боширов использовали паспорта граждан Молдавии и Таджикистана.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, как считает чешская сторона, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин. Тогда погибли два человека. Утверждается, что в этом замешаны «офицеры российской военной разведки ГРУ», передает ТАСС.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании позднее объявили, что против военного разведчика и его дочери было применено боевое отравляющее вещество А-234 класса «Новичок». В произошедшем обвинили Россию: следствие полагало, что к покушению причастны Александр Петров и Руслан Боширов. К лету 2019 года британская полиция признала, что не может доказать причастность России к отравлению.
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