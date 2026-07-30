«Флюгер с Капитолийских холмов»: Как будут развиваться отношения Польши и России
Политическая позиция Польши ориентирована на США, поэтому заявления руководства страны не синхронизируются с заявлениями европейской политической элиты, объяснил НСН Александр Асафов.
Политическая позиция Польши является отражением позиции Вашингтона, однако до нормализации отношений Варшавы и Москвы еще далеко, и если вектор американской политики сменится, поляки снова вспомнят о «русской угрозе», объяснил НСН политолог и американист Александр Асафов.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об отсутствии вероятности полномасштабного нападения России на республику. Кроме того, согласно опросам, три четверти жителей восточноевропейской страны с неприязнью относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а 42% оценивают его деятельность отрицательно, пишет местное издание Wirtualna Polska. Асафов объяснил, с чем связаны изменения в риторике Польши.
«На это нужно смотреть не только через призму исторических обид. Тут надо посмотреть на политическую позицию партии "Право и Справедливость", которую представляет нынешнее польское руководство, и вообще на политическую позицию Польши. Она всегда была синхронизирована не с Брюсселем, а позицией Соединенных Штатов. Поляки так или иначе отражают позицию Вашингтона, как они ее понимают. Они понимают, что дело идет к урегулированию американо-российских отношений и к началу налаживания каких-то процессов, понимают, что людоедская позиция Брюсселя, Лондона, части стран Балтии является не только немейнстримовой, но и нереалистичной. И поэтому они ищут риторическое обоснование, в первую очередь для собственного населения, почему поддержка киевского режима не только не соответствует польскому пониманию исторической правды, но и не нужна. Польша не готова обслуживать ценой собственной экономики этот психоз британского авторства по поводу неизбежности европейской войны с Россией. И поэтому делает такие политические ходы на опровержение тезиса и по поводу войны с Россией, и по поводу других обстоятельств необходимости безусловной, массовой поддержки киевского режима», — сказал политолог.
Он добавил, что Варшава, помимо прочего, не видит для себя никаких выгод в поддержке Украины.
«Поляки первыми инвестировали в этот конфликт при Анджее Дуде, спрятали поглубже исторические обиды. Но они понимают, что никакого приза для них здесь не будет. Приз будет для военной промышленности Германии, для военной промышленности Франции, для условного Брюсселя, в первую очередь политический, антироссийский. Но поляки, которые потратили ресурсы, силы, политическую репутацию в первую очередь перед собственным избирателем, не получают ничего: ни всходних кресов (польское название территорий современной Западной Украины — прим. НСН), ни исторической правды, ни даже какого-то условного покаяния за преступления пособников Гитлера против поляков. Это больше эмоционально-политический слой, но он тоже лежит в основе принятия решений, в результате которых появляются такие заявления, как делает Косиняк-Камыш, асинхронные заявлениям ряда других европейских министров, лидеров и так далее», — пояснил Асафов.
Однако это не означает, что Польша развернулась в сторону России, так как в своих решениях она будет исходить из курса Вашингтона, добавил собеседник НСН.
«Решение о дальнейших отношениях с Россией будет принято "под люстрой" (польское крылатое выражение, означающее формальность принятых руководством страны решений — прим. НСН) с оглядкой на Вашингтон. Как будут делать американцы, так будет делать и польское руководство. Я не думаю, что польское руководство отрастило какую-то отдельную политическую субъектность, как это сделал Фицо, Орбан, как это делают сейчас Мадьяр и болгары. Если у Трампа случится колебание его "качелей" в сторону киевского режима, значит, через какое-то время и здесь мы тоже увидим такое же движение. Поляки вспомнят, что, оказывается, Россия всегда им угрожала и угрожает. Но пока это флюгер, который ориентируется по ветру с Капитолийских холмов. Верить нельзя никому, особенно полякам. Вспомним ряд английских высказываний по поводу гиены Европы и так далее. Поэтому до налаживания российско-польских отношений еще очень и очень далеко», — поделился он.
Ранее Александр Асафов в разговоре с НСН предрекал неизбежный раскол между Польшей и Украиной на фоне скандала с прославлением Киевом нацистов. В этой ситуации позицию польского президента Кароля Навроцкого поддерживают и политические элиты, и народ.
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