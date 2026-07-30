Политическая позиция Польши является отражением позиции Вашингтона, однако до нормализации отношений Варшавы и Москвы еще далеко, и если вектор американской политики сменится, поляки снова вспомнят о «русской угрозе», объяснил НСН политолог и американист Александр Асафов.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил об отсутствии вероятности полномасштабного нападения России на республику. Кроме того, согласно опросам, три четверти жителей восточноевропейской страны с неприязнью относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а 42% оценивают его деятельность отрицательно, пишет местное издание Wirtualna Polska. Асафов объяснил, с чем связаны изменения в риторике Польши.