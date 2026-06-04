«Где деньги?»: Какие страны поддержат аудит помощи НАТО Украине
Враждебная идеология на Украине провоцирует Польшу для действий против Киева, и некоторые страны ЕС могут поддержать эти стремления, сказал НСН Владимир Олейник.
Если Польша предложит провести аудит военной помощи, которая была предоставлена Украине, в Венгрии и Германии могут поддержать эту идею, заявил в беседе с НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Польша может выступить с предложением о проведении аудита военной, финансовой и гуманитарной помощи, предоставляемой Украине странами НАТО, сообщило Myśl Polska. Как уточняет издание, такую инициативу могут озвучить на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Анкаре 7–8 июня. По данным СМИ, с 2022 года страны НАТО выделили Украине около $375 млрд помощи без учета индивидуальных программ отдельных государств — членов альянса. Олейник раскрыл, кто может поддержать аудит Украины.
«В принципе, все к этому идет. В обществе уже назрела тема, чтобы принимать решения. Одно из них – проведение аудита. Возможно, идею поддержит Венгрия. Эта страна даже при нынешнем руководстве заинтересована в том, чтобы Украина не была в ЕС. Они конкурируют по сельскохозяйственной продукции и не только. Какие аргументы может привести Урсула фон дер Ляйен, чтобы сказать, что аудит не нужен, на фоне коррупционных скандалов на Украине, "пленок Миндича"? Думаю, депутаты Европарламента, особенно в Германии будут поднимать эту тему: "Где деньги?". Это начало устойчивой тенденции», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, при неблагоприятном для Европы решении украинского вопроса с Киева спросят по полной программе.
«Если все закончится развалом России, это мелкие затраты с точки зрения целеполагания. Ведь Европа рассчитывает получить ресурсы России. Но если Украина проиграет, а это пока единственный возможный вариант, с Киева спросят по полной программе. Прежде всего — с тех, кто воровал. Тимур Миндич подал жалобу на решение Зеленского по санкциям, потому что боится, что американцы поинтересуются, откуда у него деньги. Персональные санкции могут быть. Победителю простят многое, побежденным не простят ничего. Будет ли в тот момент существовать государство Украина, с которого можно спросить? Вряд ли. Хотя Европа считает, что Крым, Донбасс, Луганск – Украина, жители этих регионов ответственности за ворованные деньги не несут. А те, кто живет в Киеве и Львове сегодня должны отдать. Живые, мертвые и еще нерожденные будут отдавать. Поэтому Украине со всех сторон выгодно быть вместе с Россией», - сказал он.
Ранее политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов в разговоре с НСН допустил, что Польша откажется от поддержки Украины, так как у Варшавы существует много исторических претензий к Киеву. Он также добавил, что в Европе уже есть тренд на отказ от помощи Украине, хотя не все европейские страны пока готовы открыто это признать, напоминает «Радиоточка НСН».
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