По словам собеседника НСН, при неблагоприятном для Европы решении украинского вопроса с Киева спросят по полной программе.

«Если все закончится развалом России, это мелкие затраты с точки зрения целеполагания. Ведь Европа рассчитывает получить ресурсы России. Но если Украина проиграет, а это пока единственный возможный вариант, с Киева спросят по полной программе. Прежде всего — с тех, кто воровал. Тимур Миндич подал жалобу на решение Зеленского по санкциям, потому что боится, что американцы поинтересуются, откуда у него деньги. Персональные санкции могут быть. Победителю простят многое, побежденным не простят ничего. Будет ли в тот момент существовать государство Украина, с которого можно спросить? Вряд ли. Хотя Европа считает, что Крым, Донбасс, Луганск – Украина, жители этих регионов ответственности за ворованные деньги не несут. А те, кто живет в Киеве и Львове сегодня должны отдать. Живые, мертвые и еще нерожденные будут отдавать. Поэтому Украине со всех сторон выгодно быть вместе с Россией», - сказал он.

Ранее политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов в разговоре с НСН допустил, что Польша откажется от поддержки Украины, так как у Варшавы существует много исторических претензий к Киеву. Он также добавил, что в Европе уже есть тренд на отказ от помощи Украине, хотя не все европейские страны пока готовы открыто это признать, напоминает «Радиоточка НСН».

