Второй транш поддержки Wildberries получат 97 тысяч продавцов
Руководство маркетплейса Wildberries перечислило второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали от атак украинских БПЛА на логистические объекты компании.
Во второй этап вошли более 97 тыс. предпринимателей, сообщила пресс-служба RWB. Вывести полученные деньги предприниматели смогут в стандартном порядке по графику выплат.
Среди получателей — представители малого и среднего бизнеса, в том числе те продавцы, которые уже получили первые выплаты. Средства зачислят на их балансы в ближайшее время, уточнили в компании.
В четверг, 30 июля, прошло заседание подкомиссии с участием вице-премьера РФ Александра Новака, где предметно рассмотрели механизмы поддержки бизнеса, связанного с атаками на склады маркетплейса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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