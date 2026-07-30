Второй транш поддержки Wildberries получат 97 тысяч продавцов

Во второй этап вошли более 97 тыс. предпринимателей, сообщила пресс-служба RWB. Вывести полученные деньги предприниматели смогут в стандартном порядке по графику выплат.

Среди получателей — представители малого и среднего бизнеса, в том числе те продавцы, которые уже получили первые выплаты. Средства зачислят на их балансы в ближайшее время, уточнили в компании.

В четверг, 30 июля, прошло заседание подкомиссии с участием вице-премьера РФ Александра Новака, где предметно рассмотрели механизмы поддержки бизнеса, связанного с атаками на склады маркетплейса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

