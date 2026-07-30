Второй транш поддержки Wildberries получат 97 тысяч продавцов

Руководство маркетплейса Wildberries перечислило второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали от атак украинских БПЛА на логистические объекты компании.

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Во второй этап вошли более 97 тыс. предпринимателей, сообщила пресс-служба RWB. Вывести полученные деньги предприниматели смогут в стандартном порядке по графику выплат.

Среди получателей — представители малого и среднего бизнеса, в том числе те продавцы, которые уже получили первые выплаты. Средства зачислят на их балансы в ближайшее время, уточнили в компании.

В четверг, 30 июля, прошло заседание подкомиссии с участием вице-премьера РФ Александра Новака, где предметно рассмотрели механизмы поддержки бизнеса, связанного с атаками на склады маркетплейса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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