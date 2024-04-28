Финляндия на замке: Закрытые КПП отдаляют от России и сближают с НАТО

В целом финские власти намерены ужесточить требования для получения гражданства страны, увеличив необходимый период проживания. Соответствующее предложение внес кабмин Финляндии на рассмотрение в парламент. Об этом сообщает пресс-служба финского правительства.

В частности, для получения финского гражданства потребуется проживать в Финляндии восемь лет вместо нынешних пяти, также предлагается сократит периоды отсутствия в стране, которые будут включаться в период непрерывного проживания.

«Реформа будет реализована поэтапно посредством трёх законодательных проектов», - заключили в правительстве.