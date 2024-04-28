Финляндия на замке: Закрытые КПП отдаляют от России и сближают с НАТО
Финляндия закрывает от России свои границы, разрушая собственную экономику и сближаясь с НАТО. Генерал в отставке Виктор Соболев призвал возродить Ленинградский военный округ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал решение властей Финляндии закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Одним из его результатов, по мнению Володина, является ухудшение ситуации в приграничных муниципалитетах Финляндии, которые пустеют и объединяются. Закрытие КПП на финско-российской границе наносит также ущерб экономическому сотрудничеству, туристическому потоку и бизнесу.
ТУРИСТЫ НЕ ЕДУТ
Это подтверждается статистическими данными. Число туристов, посещающих Финляндию, сократилось примерно на одну пятую по сравнению с показателями 2019 года, передает Yle со ссылкой на статистику. Отмечается, что число туристов сильно снизилось из-за сокращения турпотока из Азии и России.
В целом финские власти намерены ужесточить требования для получения гражданства страны, увеличив необходимый период проживания. Соответствующее предложение внес кабмин Финляндии на рассмотрение в парламент. Об этом сообщает пресс-служба финского правительства.
В частности, для получения финского гражданства потребуется проживать в Финляндии восемь лет вместо нынешних пяти, также предлагается сократит периоды отсутствия в стране, которые будут включаться в период непрерывного проживания.
«Реформа будет реализована поэтапно посредством трёх законодательных проектов», - заключили в правительстве.
ГРАДУС СНИЖАЕТСЯ
Такие шаги свидетельствуют об ухудшении российско-финских отношений на фоне сближения Финляндии с НАТО. Избранный президент Стубб открыто заявляет о планах по размещению баз альянса в стране. Границы с Россией в связи с этим открыты в ближайшее время не будут, заявил НСН младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин.
«Лучше точно не будет, Финляндия будет расширять сотрудничество с НАТО. Стубб свою позицию никогда не скрывал, все уже сказали. Что касается границы с Россией, в ближайшее время ее точно не откроют. Скорее всего, это связано с развертыванием баз НАТО на территории Финляндии. Пока этот вопрос не решится, границы будут закрыты. Я могу предположить, что Россия к такой политике соседа готова, но это вопросы к оборонному ведомству», - рассказал он.
НА ЯЗЫКЕ ВОЕННЫХ
Военные в России, в свою очередь, объяснили актуальность решения воссоздать Ленинградский военный округ, а также Московский. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В эти военные округа вошли регионы, которые ранее относились к Западному военному округу и к Северному флоту. Депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев заявил НСН, что воссоздание Ленинградского округа необходимо в связи с возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО и укреплением обороны на северо-западном направлении.
«На северо-западном стратегическом направлении ситуация кризисная. Финляндия вступила в НАТО, вот-вот вступит и Швеция. Крупнейшие со времен холодной войны учения на территории Финляндии, Прибалтики и Польши были направлены исключительно против России. А у нас на северо-западном стратегическом направлении ничего не было. Воссоздание Ленинградского военного округа - нужное, может быть запоздалое решение. Это позволит надежно прикрыть границы РФ на северо-западном стратегическом направлении. Мы давно об этом говорили, это наши предложения по восстановлению вооруженных сил России, сейчас оно воплощается в жизнь», - пояснил генерал-депутат.
В результате отношения между Россией и Финляндией продолжают ухудшаться на фоне расширения НАТО на Северо-Запад. Финляндия проводит политику сближения с альянсом и ужесточения в отношении России. В ответ Россия укрепляет оборону в этом регионе. Ситуация вокруг границ двух стран остается напряженной.
Ранее стало известно, что в финском Миккели в 140 километрах от границы с Россией создадут штаб сухопутных сил Североатлантического альянса. Об этом пишет газета IltaLehti.
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