Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией
4 апреля 202414:03
Власти Финляндии отказались открывать автотранспортные пункты пересечения на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Как говорится в постановлении финского правительства, КПП останутся закрытыми «до дальнейшего уведомления».
«Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления», - указано в документе.
Ранее пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией - «Париккала» и «Лиекса-Инари», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru