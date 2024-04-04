Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией

Власти Финляндии отказались открывать автотранспортные пункты пересечения на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

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Как говорится в постановлении финского правительства, КПП останутся закрытыми «до дальнейшего уведомления».

«Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления», - указано в документе.

Ранее пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией - «Париккала» и «Лиекса-Инари», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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