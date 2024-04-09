В Финляндии появится штаб сухопутных сил НАТО
В финском Миккели в 140 километрах от границы с Россией создадут штаб сухопутных сил Североатлантического альянса. Об этом пишет газета IltaLehti.
О строительстве штаба изданию рассказал министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. В мирное время там будут проходить учебные мероприятия НАТО.
Центр будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфлоке (США).
В интервью газете Rzeczpospolita премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки не планирует размещать на своей территории ядерное оружие США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru