В Финляндии появится штаб сухопутных сил НАТО

О строительстве штаба изданию рассказал министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. В мирное время там будут проходить учебные мероприятия НАТО.

Центр будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфлоке (США).

В интервью газете Rzeczpospolita премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки не планирует размещать на своей территории ядерное оружие США, передает «Радиоточка НСН».

