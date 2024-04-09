В Финляндии появится штаб сухопутных сил НАТО

В финском Миккели в 140 километрах от границы с Россией создадут штаб сухопутных сил Североатлантического альянса. Об этом пишет газета IltaLehti.

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О строительстве штаба изданию рассказал министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. В мирное время там будут проходить учебные мероприятия НАТО.

Центр будет работать круглосуточно и подчиняться штаб-квартире в Норфлоке (США).

В интервью газете Rzeczpospolita премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки не планирует размещать на своей территории ядерное оружие США, передает «Радиоточка НСН».

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