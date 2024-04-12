Президент Финляндии назначил нового посла в России

Новым послом Финляндии в России по решению президента республики Александера Стубба была назначена Марья Лийвала. Как сообщает пресс-служба финского МИД, на этом посту она сменит Антти Хелантеря.

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В ведомстве также указали, что ранее Лийвала с 2021 года возглавляла департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии. Кроме того, в период с 2008 по 2012 год она занимала в МИД и посольстве различные посты, связанные с Россией.

В МИД Финляндии добавили, что Лийвала приступит к выполнению обязанностей посла с 1 сентября 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова послом в Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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