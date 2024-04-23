СМИ: В Финляндии закроют музей Ленина

«История не закончилась с распадом Советского Союза, и мы не хотим оставаться пленниками прошлого», – пояснил директор музея Калле Каллио.

По его словам, прежнее название музея не отражает содержания выставки, тем самым вводит посетителей в заблуждение.

Уточняется, что в стенах учреждения культуры намерены разместить экспозицию, посвященную финско-российским отношениям. На выставке будут представлены разные периоды – от русской революции до современного периода, когда Финляндия стала одной из стран НАТО.

Ранее власти Финляндии отказались открывать автотранспортные пункты пересечения на границе с Россией. Также в правительстве республики приняли решение с 15 апреля закрыть для прогулочных судов морские пункты пропуска на островах Сантио и Хапасаари и гавань поселка Нуйямаа, напоминает «Радиоточка НСН».

