СМИ: В Финляндии закроют музей Ленина
В финском городе Тампере 3 ноября закроют музей Ленина, который работал с 1946 года. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
«История не закончилась с распадом Советского Союза, и мы не хотим оставаться пленниками прошлого», – пояснил директор музея Калле Каллио.
По его словам, прежнее название музея не отражает содержания выставки, тем самым вводит посетителей в заблуждение.
Уточняется, что в стенах учреждения культуры намерены разместить экспозицию, посвященную финско-российским отношениям. На выставке будут представлены разные периоды – от русской революции до современного периода, когда Финляндия стала одной из стран НАТО.
Ранее власти Финляндии отказались открывать автотранспортные пункты пересечения на границе с Россией. Также в правительстве республики приняли решение с 15 апреля закрыть для прогулочных судов морские пункты пропуска на островах Сантио и Хапасаари и гавань поселка Нуйямаа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru